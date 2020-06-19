2020-06-19T11:52:07+03:00
Общество

Лидера челябинского движения «Стоп ГОК» оправдали по обвинению в фейке

Речь шла о дорожных провалах в Коркинском районе
Сергей ГРУШАКОВ
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Из-за этой ямы и случился скандал. Фото: соцсети.Из-за этой ямы и случился скандал. Фото: соцсети.
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Сегодня, 19 июня, Челябинский областной суд оправдал активиста движения «Стоп ГОК» Сергея Белогорохова. В декабре прошлого года он был признан виновным в распространении фейковой новости.

— С учетом правовой позиции прокурора области и заключения судебной психолого-лингвистической экспертизы постановление Советского районного суда Челябинска отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено, — прокомментировала пресс-секретарь Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

В прошлом году Белогорохов в соцсети разместил пост, в котором заявил, что провалы в асфальте в Коркино и поселке Роза могли образоваться из-за работ на Томинском ГОКе. Суд признал его виновным и вынес решение о штрафе в 40 тысяч рублей.

В ходе нового судебного разбирательства доказательств, подтверждающих распространение заведомо недостоверных сведений и создающих угрозу нарушения общественного порядка, не было представлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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