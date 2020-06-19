2020-06-19T12:22:35+03:00
Общество

В Магнитогорске нашли мертвого жеребенка

Теперь горожане ищут его хозяина
Лидия ПЕСКОВА
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Один Видимо, жеребенок отбился от табуна.Один Видимо, жеребенок отбился от табуна.Фото: Виктория МИНАЕВА
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На шоссе Космонавтов в Магнитогорске обнаружили мертвого жеребенка. Тело лошадки нашли на обочине. Фотографию разместили в социальных сетях. Местные жители полагают, что животное может искать хозяин, сообщает «Челябинск Сегодня».

— Возможно, потерялся, и его кто-то ищет. Мыслей много. Печальная фотография, — пишут подписчики городского паблика.

Люди предполагают, что его сбила машина. И предлагают начать поиск виновника ДТП, ведь на месте лошадки мог оказаться случайный прохожий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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