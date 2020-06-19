2020-06-19T12:43:01+03:00
Общество

В Челябинске нашли без вести пропавшую воспитанницу социально-реабилитационного центра

Полиция продолжает поиски еще одной девочки
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Девушка пропала еще в конце февраля. Фото: ГУ МВД по Челябинской областиДевушка пропала еще в конце февраля. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции нашли пропавшую без вести воспитанницу социально-реабилитационного центра, 17-летнюю Галину Б. Девушка пропала в конце февраля.

— В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили ее местонахождение. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Между тем, в Челябинске продолжаются поиски еще одной несовершеннолетней. 16-летняя Ирина Давлетчина в конце мая девочка сбежала из социального Центра на улице Солнечной. На вид ей 16-17 лет, рост 145 см, плотного телосложения, волосы русые крашенные до плеч, глаза карие. Была одета в футболку светлого цвета, джинсовые брюки голубого цвета, белые кроссовки.

Ирину Давлетчину продолжают искать. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Ирину Давлетчину продолжают искать. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Граждан, располагающих информацией о местонахождении Ирины Давлетчиной, просят сообщить по телефонам отдела полиции «Курчатовский»: 742-13-69, 02 либо 89507419000, 89518044899.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинка вынесла из «Ленты» полную сумку сыра
В Челябинской области дорогу на курортные озера построят раньше срока
В Челябинске нашли без вести пропавшую воспитанницу социально-реабилитационного центра
В Магнитогорске нашли мертвого жеребенка
Лидера челябинского движения «Стоп ГОК» оправдали по обвинению в фейке
Старые фотографии расскажут жителям Челябинска о военных подвигах детей в тылу
Коронавирус в Курганской области 19 июня 2020: вирус завезли из трех регионов
Клиника «Забота» делится золотыми правилами счастливой жизни
Возле коронавирусной больницы в Челябинске нашли пробирки с кровью
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 июня 2020: пугающая стабильность
Текслер возглавит список «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание
В Челябинске сотрудник МЧС попался на взятке после пожара на стройплощадке
Текслер анонсировал строительство корпуса Челябинской областной детской больницы
«Мне некуда ее забрать»: в Челябинске нашли хозяина брошенной на вокзале собаки Хатико
Награбил на 5 млн: челябинца, обвиняемого в кражах из коттеджей, отдали под суд