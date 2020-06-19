В Челябинске нашли без вести пропавшую воспитанницу социально-реабилитационного центра
Сотрудники полиции нашли пропавшую без вести воспитанницу социально-реабилитационного центра, 17-летнюю Галину Б. Девушка пропала в конце февраля.
— В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили ее местонахождение. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Между тем, в Челябинске продолжаются поиски еще одной несовершеннолетней. 16-летняя Ирина Давлетчина в конце мая девочка сбежала из социального Центра на улице Солнечной. На вид ей 16-17 лет, рост 145 см, плотного телосложения, волосы русые крашенные до плеч, глаза карие. Была одета в футболку светлого цвета, джинсовые брюки голубого цвета, белые кроссовки.
Ирину Давлетчину продолжают искать. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Граждан, располагающих информацией о местонахождении Ирины Давлетчиной, просят сообщить по телефонам отдела полиции «Курчатовский»: 742-13-69, 02 либо 89507419000, 89518044899.
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ИСТОЧНИК KP.RU