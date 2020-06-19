2020-06-19T13:06:22+03:00
Общество

В Челябинской области дорогу на курортные озера построят раньше срока

Губернатор Алексей Текслер осмотрел трассу в Аргаяшском районе
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В Челябинской области строится важная дорога. Фото: gubernator74.ruВ Челябинской области строится важная дорога. Фото: gubernator74.ru
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В пятницу, 19 июня, глава Челябинской области работает в Аргаяшском районе. Программа насыщенная. Первый пункт — на въезде в район. Капитально реконструируется 14-километровый участок областной дороги Аргаяш-Кулуево- Марксист-Альмеева. Ремонта здесь не было лет двадцать, а трасса важная, соединяет не только деревни, но ведет к знаменитым курортным местам региона. Например, на Увильды.

По утвержденной программе, участок должен быть готов к 25 октября. Но губернатор настаивает: нужно ускориться и завершить работы до осени. Дорога важная: трафик достигает 10 тысяч машин в сутки.

В совхозе «Акбашевский» строится крупный животноводческий комплекс, Текслеру расскажут об инвестпроекте. Побывает он на Долгобродском канале, который должен связать Аргази и Шершни. Строители заявляют, что важный для водоснабжения миллионного Челябинска объект закончен.

В Кулуево губернатора ждут в местной школе искусств: здание ремонтируется. На ремонте и детско-юношеская спортивная школа. У нее появится большой игровой зал. Его устроят в восстанавливаемом здании ФОКа, сгоревшего в 1996 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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