Челябинка вынесла из «Ленты» полную сумку сыра

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:25:01+03:00

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В «Ленте» на Братьев Кашириных покупательница пронесла мимо кассы 10 упаковок сыра. Украденное она спрятала в сумку. Воровку поймал охранник и вызвал вневедомственную охрану.

— Подозреваемая задержана и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

В свои 26 лет женщина была судима, в том числе за имущественные преступления.

Похожая кража недавно произошла в «Ашане». 31-летняя копейчанка вынесла полный рюкзак зубной пасты, косметики и детских товаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU