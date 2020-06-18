В избиркоме Челябинской области назвали дату последнего дня подачи заявления о голосовании не по прописке
Избирательная комиссия Челябинской области напоминает, что подать заявление о желании проголосовать за или против поправок в Конституцию по месту нахождения можно в любом МФЦ до 21 июня. Через портал «Госуслуги» до 21 июня. В любой территориальной комиссии до 21 июня 2020 года. А также в любой участковой избирательной комиссии Челябинской области.
В Челябинской области готовятся еще к одним важным выборам. Законодательное собрание приняло решение о назначении выборов депутатов на Единый день голосования 13 сентября 2020 года. Избирательной комиссией подготовлена вся нормативно - правовая база для проведения кампании.
Особое внимание было уделено вопросам проведения агитации и процедуре подачи документов на выдвижение и регистрацию кандидатов, списков кандидатов.Был рассмотрен вопрос о работе со специальным программным обеспечением ГАС «Выборы».
ИСТОЧНИК KP.RU