2020-06-19T14:18:07+03:00
Политика

В избиркоме Челябинской области назвали дату последнего дня подачи заявления о голосовании не по прописке

Высказать свое мнение по поводу поправок в Конституции можно в любом удобном месте
Сергей ГРУШАКОВ
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Подать заявление можно дистанционноПодать заявление можно дистанционноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Избирательная комиссия Челябинской области напоминает, что подать заявление о желании проголосовать за или против поправок в Конституцию по месту нахождения можно в любом МФЦ до 21 июня. Через портал «Госуслуги» до 21 июня. В любой территориальной комиссии до 21 июня 2020 года. А также в любой участковой избирательной комиссии Челябинской области.

В Челябинской области готовятся еще к одним важным выборам. Законодательное собрание приняло решение о назначении выборов депутатов на Единый день голосования 13 сентября 2020 года. Избирательной комиссией подготовлена вся нормативно - правовая база для проведения кампании.

Особое внимание было уделено вопросам проведения агитации и процедуре подачи документов на выдвижение и регистрацию кандидатов, списков кандидатов.Был рассмотрен вопрос о работе со специальным программным обеспечением ГАС «Выборы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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