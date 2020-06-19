2020-06-19T14:33:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Челябинской области недовольны ситуацией с коронавирусом в Миассе

В других крупных городах — Златоусте и Магнитогорске — фиксируют спад
Ирина ФАДЮШИНА
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Миасс занимает четвертое место по числу зараженныхМиасс занимает четвертое место по числу зараженныхФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Власти Челябинской области обеспокоены ситуацией с COVID-19 в Миассе. Сейчас этот город занимает четвертое место по числу зараженных. По данным сайта Коронавирус74, там зафиксировано 484 случая.

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С рабочим визитом город посетила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, чтобы разобраться в причинах столь высоких показателей.

— Если говорить об истории вопроса. Вы первые вступили в фазу заболеваемости. И если бы была организована работа, были бы своевременно, в том числе, в больничных очагах, проведены противоэпидемические мероприятия, то мы бы уже здесь фиксировали спад, как в Магнитогорске и Златоусте,— заявила журналистам Ирина Гехт.

Она также упрекнул местные власти в том, что те плохо следят за самоизоляцией контактных и соблюдением масочного режима в городе. Главной проблемой вице-губернатор назвала отсутствие координации работы ведомств.

Сейчас задача №1: не допустить появления новых семейных очагов. Также было поручено проверить санатории, которые возобновили свою работу, на предмет соблюдения всех требований.

Напомним, Миасс открыл статистику по зараженным коронавирусом в Челябинской области. Первый человек с подтвержденным диагнозом — сын местного предпринимателя, возвращавшийся после отдыха в Андорре через Испанию. Этот же молодой человек — первый выздоровевший в регионе. После выписки он сделал заявление: «Результаты анализов не видели ни разу» и рассказал свою версию событий.

Хейтеры накинулись на друга заболевшего, который отдыхал с ним. Его кофейню, расположенную на Машгородске, назвали опасным местом. При этом мужчину не госпитализировали, анализы взяли на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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