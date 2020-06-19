ДТП в Магнитогорске, в котором пострадали семеро, попало на видео
Семь человек пострадало про столкновении двух иномарок на перекрестке возле ТРК «Тетрис» в Магнитогорске. По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo при повороте налево не пропустил Ford Focus.
Момент ДТП с иномарками возле ТРК «Тетрис» в Магнитогорске.
Момент столкновения попал на видео. Ford ехал на зеленый, а Volkswagen поворачивал с главной дороги. В результате столкновения Polo отлетел в дорожное ограждение.
Сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать пострадавших из груды металла. Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)/vk.com
В Volkswagen находилось пять человек, в том числе трое детей, в Ford — двое.
— Обстоятельства уточняются, на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД, — сообщили в пресс-службе полиции Магнитогорска.
Последствия ДТП возле ТРК «Тетрис» в Магнитогорске.
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ИСТОЧНИК KP.RU