2020-06-19T15:12:57+03:00
Происшествия

ДТП в Магнитогорске, в котором пострадали семеро, попало на видео

Авария произошла возле ТРК «Тетрис»
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: Эльвира Испулова, На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)/vk.comФото: Эльвира Испулова, На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)/vk.com
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Семь человек пострадало про столкновении двух иномарок на перекрестке возле ТРК «Тетрис» в Магнитогорске. По предварительной информации, водитель Volkswagen Polo при повороте налево не пропустил Ford Focus.

Момент ДТП с иномарками возле ТРК «Тетрис» в Магнитогорске.

Момент столкновения попал на видео. Ford ехал на зеленый, а Volkswagen поворачивал с главной дороги. В результате столкновения Polo отлетел в дорожное ограждение.

Сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать пострадавших из груды металла. Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)/vk.com

Сотрудникам МЧС пришлось вытаскивать пострадавших из груды металла. Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)/vk.com

В Volkswagen находилось пять человек, в том числе трое детей, в Ford — двое.

— Обстоятельства уточняются, на месте продолжают работать сотрудники ГИБДД, — сообщили в пресс-службе полиции Магнитогорска.

Последствия ДТП возле ТРК «Тетрис» в Магнитогорске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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