19 Июнь 2020 2020-06-19T15:52:45+03:00

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Вот, что бывает, когда рекламу «доступные телевизоры» воспринимаешь слишком буквально. Даже камера наружного наблюдения не остановила воришку в одном из магазинов крупной торговой сети в Челябинске.

Инцидент произошел в начале текущего года, но видеозапись попала в сеть совсем недавно. Ранее руководство магазина проводило внутреннее расследование, сейчас же записью поделились с журналистами «КП-Челябинск».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/785898" frameborder="0"></iframe> В одном из магазинов Челябинска воришка попытался вынести за пазухой телевизор.

На кадрах видно, что молодой человек в черном пальто и шапочке внимательно смотрит на стойку с телевизорами. Потом он с деловым видом берет тот, у которого побольше экран, и пытается запихнуть его в брюки, чтобы потом застегнуть пальто и как ни в чем не бывало выйти из магазина.

Однако попытка не увенчалась успехом: парень не рассчитал размеров телевизора и собственных габаритов. Но преступник не стал отчаиваться: взял телевизор с меньшей диагональю, засунул его себе за пазуху и отправился прочь. Ни снующие мимо покупатели, ни видеокамера парня не смутили: видимо тот факт, что его «покажут по телеку» только раззадорил нарушителя закона.

Однако новогодний подарок он так себе и не сделал. Подозрительного мужчину заметил студент, который работает аниматором в магазине. Он-то и сообщил об этом службе безопасности, а те, в свою очередь, вызвали полицию.

Горе-воришке еще повезло: хорошо, что он не встретил боевого рыжего кота, который в прошлом году пресек кражу. Напомним, в одном из парков Челябинска парень угнал припаркованный велосипед у студентки и попытался скрыться. Но бравый парень в костюме массивного кота огненного цвета буквально набросился на преступника и смог задержать его до приезда полиции. Так и напрашивается шутка: «Челябинские коты настолько суровы, что их боятся даже тамбовские волки».

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ИСТОЧНИК KP.RU