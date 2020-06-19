В Челябинской области оштрафовали двух продавцов за неношение масок

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:22:16+03:00

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Нарушения режима не прощаются: в Челябинской области оштрафовали двух продавцов за нарушение масочного режима. Женщины продолжали выходить на работу без защитных повязок.

Инцидент произошел в Пласте. Как рассказали в местном горсуде, обеих женщин оштрафовали на тысячу рублей каждую за нарушение режима в период пандемии. Постановление не вступило в законную силу.

— Таким образом продавцы нарушили режим повышенной готовности, введенный для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения коронавируса. При назначении наказания суд учел обстоятельства и характер совершенного правонарушения, личность виновных, обстоятельства, смягчающие административную ответственность (раскаяние, признание вины), — рассказали в пресс-службе суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU