2020-06-19T17:37:37+03:00
Общество

ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram

В нем будет представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать коммуникации с клиентами через собственный Telegram-канал ВТБ Мои Инвестиции. В нем будет представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки.

Канал будет развиваться на базе уже существующего – ВТБ Мои Инвестиции. Он был запущен осенью командой аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции по их личной инициативе. В настоящий момент он является одним из крупнейших Telegram-каналов об инвестициях с аудиторией более 26 тысяч человек.

Проект будет нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ сегодня активно работает по данному направлению. В 2019 г. был запущен образовательный проект Школа инвестора ВТБ: на специальном разделе сайта банка в удобном формате представлена подборка материалов по рынку ценных бумаг, записанные сотрудниками ВТБ виджеты, предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов. В 2020 г. с началом пандемии на базе Школы инвестора запущен еще один важный проект: еженедельные онлайн-конференции на тему инвестиций, в ходе которых любой желающий может задать вопрос. Аналитическая команда и другие представители ВТБ Капитал Инвестиции предоставляют на него ответ в электронной форме в режиме онлайн. К настоящему моменту проведено уже 12 мероприятий, в них приняло участие более 20 тысяч человек.

«Интерес к инвестициям в России сейчас растет стремительными темпами, мы видим рекордные темпы по открытию брокерских счетов и притоку средств от частных инвесторов на рынок. Это требует серьезной работы по повышению финансовой грамотности населения в стране. Мы стараемся решать эту важную задачу и реализуем целый ряд проектов по данному направлению. Собственный Telegram-канал дополнит этот перечень. Мы рады, что инициативная команда из числа наших сотрудников начала такую работу ранее, и теперь готовы ее официально поддержать», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

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