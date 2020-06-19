Текслер пообещал на Увильдах бесплатный пляж

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:46:13+03:00

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В пятницу, 19 июня, во время рабочего визита в Аргаяшский район, губернатор Алексей Текслер проинспектировал, как демонтируется незаконный забор на берегу курортного озера Увильды. Уникальный водоем — особо охраняемая природная территория регионального значения.

В нарушение российских законов берег прекрасного озера забит заборами. Свободный доступ к воде перекрыт. Год назад суд вынес решение о демонтаже заграждения на так называемом «коровьем пляже» у села Кузнецкое. И только через год собственник был вынужден демонтировать забор.

— Тем не менее, большое количество заборов еще осталось. На мой взгляд, эту землю нужно вернуть и сделать из этого места общественный пляж и зону отдыха для людей. Такую задачу себе поставим. Это нужно сделать обязательно. В советское время здесь не было никаких заборов, к этому нужно вернуться. Я думаю, люди это отметят, — сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU