Швейное дело: в Челябинской области сотрудникам «Пеплоса» задолжали 3 миллиона рублей
384 — именно столько сотрудников одной из фабрик ЗАО «Пеплос» обратились в прокуратуру с просьбой выплатить им долги по зарплате. За два месяца режима работники не дополучили средства на миллионы рублей.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел в Чебаркуле. В сумме задолженность перед сотрудниками предприятия за апрель и май 2020 года составила три миллиона рублей. После предписаний от ведомства, все деньги были выплачены.
— Прокурор внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, а также объявил предостережение. Кроме того, в отношении генерального директора и юридического лица прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по трудовому законодательству, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU