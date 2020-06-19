Погода в Челябинске на 20 июня 2020: последний день и погода ухудшится
Жаль, что в челябинском зоопарке до сих пор нет слона. Завтра мир отмечает День защиты слонов в зоопарках. Можно было бы навестить великана. Хотя есть и другой отличный повод отправиться на свежий воздух — это солнечная и сухая погода в Челябинске 20 июня 2020 года. Рассказываем о ней.
По прогнозам Челябинского гидрометцентра, ночь на субботу будет прохладной — до +8 градусов. Днем же в городе станет по-летнему жарко — до +28 градусов. Природа дарит нам один единственнный жаркий день. В воскресенье в Челябинске температура опустится до +20...+22.
В субботу городе будет облачно, возможны сильные порывы ветра. Но режим НМУ тем не менее объявили на весь день, дотемна. Вероятность осадков в субботу ничтожно мала, а в воскресенье синоптики обещают небольшие дожди.
Такой будет погода в Челябинске 20 июня 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU