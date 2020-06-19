Погода в Челябинске на 20 июня 2020: последний день и погода ухудшится

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:37:50+03:00

В субботу жарко - идем на пляж. Фото слонов на "путинском пляже" в Челябинске: Любовь Богородцева.

Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 20 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Жаль, что в челябинском зоопарке до сих пор нет слона. Завтра мир отмечает День защиты слонов в зоопарках. Можно было бы навестить великана. Хотя есть и другой отличный повод отправиться на свежий воздух — это солнечная и сухая погода в Челябинске 20 июня 2020 года. Рассказываем о ней.

По прогнозам Челябинского гидрометцентра, ночь на субботу будет прохладной — до +8 градусов. Днем же в городе станет по-летнему жарко — до +28 градусов. Природа дарит нам один единственнный жаркий день. В воскресенье в Челябинске температура опустится до +20...+22.

В субботу городе будет облачно, возможны сильные порывы ветра. Но режим НМУ тем не менее объявили на весь день, дотемна. Вероятность осадков в субботу ничтожно мала, а в воскресенье синоптики обещают небольшие дожди.

Такой будет погода в Челябинске 20 июня 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU