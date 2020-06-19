Больше общественных пространств: на новой челябинской Кировке появится сквер
Все по заветам Варламова: в Центральном районе Челябинска появится новый сквер. Общественное пространство с малыми архитектурными формами и велодорожками появится у «Белого рынка».
По информации от издания «Деловой квартал — Челябинск», новый сквер станет продолжением благоустройства на улицах Лесопарковая, Витебская и Тернопольская. Само пространство должно быть готово уже этим летом.
— Бывшая промзона, где располагались корпуса радиозавода, концептуально меняется, здесь появляется комфортное жилье и благоустроенные общественные пространства, связанные единым стилем и идеей, — рассказала руководитель ГК Element Екатерина Цветкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU