Больше общественных пространств: на новой челябинской Кировке появится сквер

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:54:54+03:00

Площадку у «Белого рынка» украсят деревьями и велодорожками

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Все по заветам Варламова: в Центральном районе Челябинска появится новый сквер. Общественное пространство с малыми архитектурными формами и велодорожками появится у «Белого рынка».

По информации от издания «Деловой квартал — Челябинск», новый сквер станет продолжением благоустройства на улицах Лесопарковая, Витебская и Тернопольская. Само пространство должно быть готово уже этим летом.

— Бывшая промзона, где располагались корпуса радиозавода, концептуально меняется, здесь появляется комфортное жилье и благоустроенные общественные пространства, связанные единым стилем и идеей, — рассказала руководитель ГК Element Екатерина Цветкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU