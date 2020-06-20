«Мы лучшие друзья, но иногда хотим убить друг друга»: игрок челябинского «Трактора» дал большое интервью в США

20 Июнь 2020 2020-06-20T05:38:08+03:00

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Большое интервью Джиллиан Кеммерер сайту КХЛ дал не только Ник, но и его супруга Шелби Бэйлен. Уроженец Нью-Йорка со вторым белорусским гражданством лучший защитник «Трактора» Ник Бэйлен сейчас вместе с женой живет в Канаде. Игрок черно-белых выкладывает видео своих тренировок, а теперь попал «на крючок» американской журналистки.

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В своем интервью Бэйлен сказал, что прошлый сезон в «Тракторе» стал для него одним из лучших в карьере в плане статистики. Защитник черно-белых защищает цвета сборной Белоруссии, давненько играет в России и мечтает научиться свободно говорить по-русски свободно — «иначе будет стыдно перед самим собой».

Хоккеист признался, что странным в России стало для него то, что каждое утро приходится пожимать руку партнерам. «Я думаю, что это пошло со времен войны. Пожимая руку каждому, они как бы говорили: «О, рад тебя видеть. Здорово, что ты жив!». Или, например, в НХЛ старшие игроки всегда едят первыми, а также некоторые другие вещи делают до того, как к ним приступают новички - поделился впечатлениями от жизни в нашей стране Ник.

Бэйлен рассказал и о том, как ему дался период жесткой самоизоляции с супругой:

— Пока у нас с Шелби нет детей. Хорошо, что мы еще и лучшие друзья, но иногда хотим убить друг друга. Ну, вы понимаете. Хотя есть некоторые вещи, которые я делаю, чтобы ее побесить, — пошутил Ник о своей семейной жизни»…

Шелби, кстати, в прошлом сама известная канадская хоккеистка, в свою очередь заметила:

— Я очень скучаю по хоккею, постоянно смотрю игры мужа… Многие жены не очень хорошо разбираются в хоккее и, наверное, часто просто говорят: «Хорошая работа, милый!». Моя же реакция: «Какого черта ты делал в этом отрезке?».

Ник Бэйлен, вспоминая прошлый сезон, рассказал и о своем походе в ресторан вместе с партнерами-легионерами. Заказали много из русской кухни. Честно признался, что ему понравился только картофель с мясом.

— Из русской кухни мы в основном едим пельмени и борщ. Пельмени – мое любимое блюдо, — заметил Бэйлен.

А еще рассказал, что у него имеется ученая степень по экономике и финансам, и он довольно активно играет на бирже и занимается своими инвестициями

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ИСТОЧНИК KP.RU