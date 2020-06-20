В Челябинской области ожидаются ночные заморозки

20 Июнь 2020 2020-06-19T20:53:56+03:00

В некоторых частях региона температура будет до -2

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Кратковременные дожди, ветер и заморозки — в Челябинской области ожидаются серьезные перепады температур. Уже ночью 20 июня ожидаются похолодания до -2 градусов.

21 июня, несмотря на в целом теплую погоду, в некоторых местах ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, а также кратковременные дожди. Ночью же температура опуститься до 8 градусов с перепадами до пяти.

Хуже всего придется на начало рабочей недели 22 июня. Порывы ветра могут доходить до 20 метров в секунду, а в некоторых районах региона ожидаются грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU