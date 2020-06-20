2020-06-20T07:44:18+03:00
Общество

Без справки не рожать: челябинские роддомы не будут принимать беременных без COVID-обследования

Исключение составят лишь поступившие в экстренном порядке
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Анализы будут требовать у всех плановых пациентовАнализы будут требовать у всех плановых пациентовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

С родов на карантин: челябинские роддомы перестанут принимать пациенток без обследования на COVID-19. Первой об этом объявила горбольница №8 в своих социальных сетях, чем не на шутку перепугала челябинцев.

Исходя из приказа регионального министерства здравоохранения, анализы на коронавирус будут требовать со всех плановых пациентов не ранее чем за семь дней до госпитализации. Исключения будут сделаны лишь для молодых мам, которые поступают экстренно — при поступлении им будет сделан экспресс-тест и до поступления анализов они будут помещены в изолированный бокс.

При этом напомним, что на этой неделе в регионе на свет появился новорожденный с коронавирусом. Предположительно, инфекцией малыш заразился внутриутробно от своей мамы.

В Челябинске родился первый ребенок с коронавирусом

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вместо ресторана столовая: в Челябинске готовится к открытию новый общепит
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 июня 2020: самый молодой умерший
В Челябинской области начинается массовое тестирование на антитела к COVID-19
Без справки не рожать: челябинские роддомы не будут принимать беременных без COVID-обследования
«Мы лучшие друзья, но иногда хотим убить друг друга»: игрок челябинского «Трактора» дал большое интервью в США
В Челябинской области ожидаются ночные заморозки
«Черный юмор. Неуместный»: в медуниверситете Челябинска прокомментировали информацию о вспышке коронавируса в вузе
Больше общественных пространств: на новой челябинской Кировке появится сквер
ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
Погода в Челябинске на 20 июня 2020: последний день и погода ухудшится
Швейное дело: в Челябинской области сотрудникам «Пеплоса» задолжали 3 миллиона рублей
Текслер пообещал на Увильдах бесплатный пляж
В Челябинской области оштрафовали двух продавцов за неношение масок
В одном из магазинов Челябинска воришка попытался вынести за пазухой телевизор