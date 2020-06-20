Без справки не рожать: челябинские роддомы не будут принимать беременных без COVID-обследования

20 Июнь 2020 2020-06-20T07:44:18+03:00

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С родов на карантин: челябинские роддомы перестанут принимать пациенток без обследования на COVID-19. Первой об этом объявила горбольница №8 в своих социальных сетях, чем не на шутку перепугала челябинцев.

Исходя из приказа регионального министерства здравоохранения, анализы на коронавирус будут требовать со всех плановых пациентов не ранее чем за семь дней до госпитализации. Исключения будут сделаны лишь для молодых мам, которые поступают экстренно — при поступлении им будет сделан экспресс-тест и до поступления анализов они будут помещены в изолированный бокс.

При этом напомним, что на этой неделе в регионе на свет появился новорожденный с коронавирусом. Предположительно, инфекцией малыш заразился внутриутробно от своей мамы.

В Челябинске родился первый ребенок с коронавирусом 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU