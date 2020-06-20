В Челябинской области начинается массовое тестирование на антитела к COVID-19

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:51:31+03:00

Пройти обследование может любой южноуралец старше одного года Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Выявляем коллективный иммунитет: в Челябинской области началось бесплатное массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом объявил региональный Роспотребнадзор, добавив, что заявку может подать любой южноуралец.

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— Напряженность иммунитета у населения или коллективный иммунитет — это главный фактор, ограничивающий распространение инфекции. Иначе говоря, когда переболело либо было привито достаточное число людей, распространение инфекции приостанавливается. Причем в этом случае меньше шансов заболеть и у тех, кто не переболел, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, обследование будет бесплатным, а записаться на него смогут дети в возрасте старше 1 года и взрослые без ограничения по возрасту, вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного коронавируса. Всего планируют взять анализы планируют у 2688 человек.

Записаться на тестирование можно с помощью специальной форме на сайте Роспотребнадозра Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU