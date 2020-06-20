2020-06-20T09:19:48+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 июня 2020: самый молодой умерший

Минздрав озвучил свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Также замечен новый прирост заболеваемостиТакже замечен новый прирост заболеваемостиФото: Валентина ВАГАНОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает стремительно расти. По последним данным на 20 июня в регионе зафиксировано 192 новых случая заражения коронавирусом.

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По данным регионального минздрава, под медицинским наблюдением остаются 2549 пациентов. Таким образом, общее число заболевших превысило 5800 человек. Также за прошедшие сутки из больниц были выписаны 135 человек.

За прошедшие сутки вновь умерло пять больных с коронавирусом. Непосредственно от COVID-19 погибли двое человек, одному из них 24 года. Другие пациенты погибли от хронической болезни легких, цирроза печени и лейкоза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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