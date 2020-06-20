Вместо ресторана столовая: в Челябинске готовится к открытию новый общепит

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:55:07+03:00

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Сова улетела: в Челябинске закрывается культовое кафе, которое работало с 1998 года. Вместо «Совы» в здании регионального министерства экономического развития появится первый в городе филиал «Вилка-ложка».

Новые вывески заметил ресторанный критик Азат Сапармамедов. Новосибирская сеть впервые заходит на челябинский рынок, несмотря на популярность в соседнем Екатеринбурге. Сейчас же представители заведения с домашней кухней ищут новый персонал, даже несмотря на то, что сроки открытия из-за коронавируса пока неизвестны.

При этом ресторан «Сова», который ранее находился здесь, является по своему культовым местом. Благодаря расположению, заведение полюбилось чиновникам и бизнесменам, а меню первые несколько лет предлагало уникальную для города русскую кухню.

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ИСТОЧНИК KP.RU