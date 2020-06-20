В Челябинской области разъяснили время работы избирательных участков

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:12:45+03:00

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С восьми до восьми: челябинский облизбирком разъяснили время работы участков для голосования по поправкам в Конституцию. Челябинцы смогут отдать свой голос в любой удобный день и в любое удобное время.

С 25 по 29 июня участки будут открыты с восьми часов утра до восьми часов вечера. Такой же режим работы сохранится и 1 июля. А вот 30 июня можно будет проголосовать только до полудня — участки будут открыты до 14 часов.

Голосование растянуто на несколько дней в целях безопасности. В регионе все еще действует режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU