2020-06-20T14:54:03+03:00
Общество

За несоответствие нормам: в Челябинской области осудили сотрудника Центра гигиены за взятки

Из-за махинаций мужчине предстоит выплатить крупный штраф
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Мужчина за взятку подготовил фиктивное заключение по санитарным нормамМужчина за взятку подготовил фиктивное заключение по санитарным нормамФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Челябинской области осудили сотрудника местного центра гигиены за взятки. Из-за махинаций мужчины, администрация Миасса получила не соответствующее санитарным нормам здание.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, преступление произошло еще в 2017 году. Тогда осужденный, будучи замглавврача филиала «Центра гигиены и эпидемиологии», за взятку в 15 тысяч рублей подписал документы о соответствии здания всем санитарным нормам. При этом никакие проверки здания, которое позже было продано мэрии как дошкольное учреждение.

Мужчине назначили три года условного срока с испытательным сроком в еще три года. При этом осужденному также предстоит выплатить двойной штраф: 150 тысяч за получение взятки и еще 100 за служебный подлог.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За несоответствие нормам: в Челябинской области осудили сотрудника Центра гигиены за взятки
В Челябинской области разъяснили время работы избирательных участков
В Челябинской области произошло ДТП с участием полицейского
Вместо ресторана столовая: в Челябинске готовится к открытию новый общепит
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 июня 2020: самый молодой умерший
В Челябинской области начинается массовое тестирование на антитела к COVID-19
Без справки не рожать: челябинские роддомы не будут принимать беременных без COVID-обследования
«Мы лучшие друзья, но иногда хотим убить друг друга»: игрок челябинского «Трактора» дал большое интервью в США
В Челябинской области ожидаются ночные заморозки
«Черный юмор. Неуместный»: в медуниверситете Челябинска прокомментировали информацию о вспышке коронавируса в вузе
Больше общественных пространств: на новой челябинской Кировке появится сквер
ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
Погода в Челябинске на 20 июня 2020: последний день и погода ухудшится
Швейное дело: в Челябинской области сотрудникам «Пеплоса» задолжали 3 миллиона рублей
Текслер пообещал на Увильдах бесплатный пляж
В Челябинской области оштрафовали двух продавцов за неношение масок
В одном из магазинов Челябинска воришка попытался вынести за пазухой телевизор