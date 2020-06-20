За несоответствие нормам: в Челябинской области осудили сотрудника Центра гигиены за взятки

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:54:03+03:00

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В Челябинской области осудили сотрудника местного центра гигиены за взятки. Из-за махинаций мужчины, администрация Миасса получила не соответствующее санитарным нормам здание.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, преступление произошло еще в 2017 году. Тогда осужденный, будучи замглавврача филиала «Центра гигиены и эпидемиологии», за взятку в 15 тысяч рублей подписал документы о соответствии здания всем санитарным нормам. При этом никакие проверки здания, которое позже было продано мэрии как дошкольное учреждение.

Мужчине назначили три года условного срока с испытательным сроком в еще три года. При этом осужденному также предстоит выплатить двойной штраф: 150 тысяч за получение взятки и еще 100 за служебный подлог.

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ИСТОЧНИК KP.RU