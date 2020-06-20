2020-06-20T15:39:05+03:00
Общество

В Уфе нашли тело ребенка, пропавшего полгода назад

Судьба его брата и отца, который забрал детей с собой, до сих пор неизвестна
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Мужчина после ссоры с женой забрал детей и пропал. Фото: КП-УфаМужчина после ссоры с женой забрал детей и пропал. Фото: КП-Уфа
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Нашли в реке: в Башкирии обнаружили тело мальчика, который пропал вместе с братом и отцом почти год назад. Поиски семьи продолжались восемь месяцев, а в них участвовали представители нескольких ведомств.

Как рассказали журналисты КП-Уфа, в октябре 2019 года Эльмира Мазова сообщила о пропаже своего супруга и двух сыновей. После ссоры, ее муж уехал из дома на машине с детьми до одного из СНТ в северной части Уфы. На этом их следы оборвались и начались поиски.

Артема Мазова, одного из сыновей Эльмиры, нашел рыбак в реке Уфимка. Женщина опознала тело. Сейчас следователи и силовики устанавливают все обстоятельства, при которых ребенок мог погибнуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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