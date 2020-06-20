Дело о халатности: В Челябинской области мальчик получил травмы от удара током

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:20:47+03:00

Сейчас мальчик в тяжелом состоянии находится в меудчреждении Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Серьезная халатность: Следственный комитет Челябинской области возбудили уголовное дело из-за инцидента в Кыштыме. Девятилетний мальчик получил серьезные травмы от удара током и сейчас находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

Как рассказали в ведомстве, ЧП произошло 19 июня. По предварительной информации ребенок получил удар током во время игры в прятки. На площадке, где находились дети, была незакрытая трансформаторная подстанция.

— Следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления о халатности по действиям лиц, которые были обязаны контролировать ограничения доступа в трансформаторную подстанцию, — рассказали в Следственном комитете.

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ИСТОЧНИК KP.RU