Погода в Челябинске на 21 июня 2020 года: обстановка меняется в худшую сторону

20 Июнь 2020 2020-06-20T17:31:25+03:00

Какой будет погода в Челябинске 21 июня 2020 года

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День летнего солнцестояния 21 июня в этом году выпадает на воскресенье. Это значит, что нас ждут самая короткая ночь и самый длинный день в году. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 21 июня 2020 года.

С воскресенья, 21 июня, на Южном Урале начнется снижение дневных температур. К следующей пятнице, по данным Гидрометцентра России, в Челябинске похолодает до +15 градусов.

А пока все не так плохо. Ночью на воскресенье, 21 июня, в городе +10…+12 градусов, днем до +23 градусов. Нынешней ночью возможен ненавязчивый дождик, однако днем осадков не ожидают.

В городе ветрено, режим НМУ для Челябинска отменен.

Такой будет погода в Челябинске 21 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU