2020-06-20T21:20:50+03:00
Общество

В челябинский санаторий «Кисегач» запустили платный въезд

Это сразу же привело к столпотворению на входе
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Олег Дубровин, vk.comФото: Олег Дубровин, vk.com
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Никто не ожидал: у въезда в челябинский поселок и санаторий «Кисегач» появилось настоящее столпотворение из машин. На территории теперь платный проезд, однако об этом практически никто не узнал.

Как рассказал член Общественной палаты России Олег Дубровин, проблема состояла в том, что до последнего никто не понимал как будет организован проезд — руководитель управляющей компании просто не указал о том, когда начнут действовать изменения.

— Сегодня заработал шлагбаум на въезде к поселку и санаторию „Кисегач“. Щит с информацией о порядке проезда стоит давно, а вот информация, определяющая платный порядок проезда, заклеивается и отклеивается. Удивительно, но руководитель управляющей компании, чье наименование находится на информационном щите, отказывается от того, что распоряжение поступило именно от него, — написал Олег Дубровин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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