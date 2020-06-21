На Челябинскую область обрушатся грозы, град и штормовой ветер

21 Июнь 2020 2020-06-21T07:15:29+03:00

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МЧС объявило штормовое предупреждение на Южном Урале. Сегодня, 21 июня, в регионе ожидаются грозы, град и ветер до 20 м/с.

Спасатели рекомендуют переждать стихию дома. Убрать вещи с балконов, закрыть окна. А автомобилистам переставить машину подальше от деревьев, а лучше поставить в гараж или на крытую парковку.

Если сильный ветер и град застали вас на улице, укройтесь в подъезде. Не стоит прятаться около стен домов, на остановках, подходить к рекламным щитам, деревьям и дорожным знакам — их может повалить ветром.

В случае ЧС вызывайте спасателей по телефонам экстренных служб 101 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU