Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 21 июня 2020 года: число больных перевалило за шесть тысяч, еще четыре смерти

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:26:42+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 21 июня составляет 6028 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Свежие данные по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске

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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области стремительно растет. На утро воскресенья, 21 июня, в регионе зафиксировано 6028 случаев заражения коронавирусом — плюс 184 ко вчерашнему дню.

В больницах находятся 2674 южноуральца. За прошедшие сутки выписаны 55 человек.

Летальная статистика пополняется каждый день. Умерло еще четверо больных коронавирусом. Непосредственно от COVID-19 погибли двое: 76-летний пациент и 53-летняя пациентка. У двух других южноуральцев, мужчин 61 и 86 лет, ковид стал сопутствующим: у обоих инфаркт миокарда.

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ИСТОЧНИК KP.RU