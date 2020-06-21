2020-06-21T09:26:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 21 июня 2020 года: число больных перевалило за шесть тысяч, еще четыре смерти

Свежие данные по количеству зараженных коронавирусом в Челябинске
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 21 июня составляет 6028 человек.Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 21 июня составляет 6028 человек.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области стремительно растет. На утро воскресенья, 21 июня, в регионе зафиксировано 6028 случаев заражения коронавирусом — плюс 184 ко вчерашнему дню.

В больницах находятся 2674 южноуральца. За прошедшие сутки выписаны 55 человек.

Летальная статистика пополняется каждый день. Умерло еще четверо больных коронавирусом. Непосредственно от COVID-19 погибли двое: 76-летний пациент и 53-летняя пациентка. У двух других южноуральцев, мужчин 61 и 86 лет, ковид стал сопутствующим: у обоих инфаркт миокарда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 21 июня 2020 года: бесплатные тесты на антитела, 87 заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 21 июня 2020 года (подробнее)

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 21 июня 2020 года: ковид идет на спад, где сняли ограничения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 21 июня 2020 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске спасли котенка, которого подрала собака, а через несколько минут сбила машина
Президент наградил медработников Челябинской области за заслуги в борьбе с коронавирусом
Водителя грузовика, смявшего пять легковушек на трассе в Челябинской области, освободили из-под стражи
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 21 июня 2020 года: число больных перевалило за шесть тысяч, еще четыре смерти
На Челябинскую область обрушатся грозы, град и штормовой ветер
В челябинский санаторий «Кисегач» запустили платный въезд
В Троицке появился новый «Челябинский урбанист»
Погода в Челябинске на 21 июня 2020 года: обстановка меняется в худшую сторону
В Челябинской области мальчик получил травмы от удара током
В Уфе нашли тело ребенка, пропавшего полгода назад
За несоответствие нормам: в Челябинской области осудили сотрудника Центра гигиены за взятки
В Челябинской области разъяснили время работы избирательных участков
В Челябинской области полицейский устроил смертельное ДТП
Стало известно, что появится на месте бывшего знаменитого ресторана «Сова» в центре Челябинска
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 июня 2020: самый молодой умерший
В Челябинской области начинается массовое тестирование на антитела к COVID-19
Без справки не рожать: челябинские роддомы не будут принимать беременных без COVID-обследования
«Мы лучшие друзья, но иногда хотим убить друг друга»: игрок челябинского «Трактора» дал большое интервью в США
В Челябинской области ожидаются ночные заморозки
«Черный юмор. Неуместный»: в медуниверситете Челябинска прокомментировали информацию о вспышке коронавируса в вузе
Больше общественных пространств: на новой челябинской Кировке появится сквер
ВТБ Капитал Инвестиции будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram
Погода в Челябинске на 20 июня 2020: последний день и погода ухудшится
Швейное дело: в Челябинской области сотрудникам «Пеплоса» задолжали 3 миллиона рублей
Текслер пообещал на Увильдах бесплатный пляж
В Челябинской области оштрафовали двух продавцов за неношение масок
В одном из магазинов Челябинска воришка попытался вынести за пазухой телевизор