2020-06-21T11:31:28+03:00
Общество

Президент наградил медработников Челябинской области за заслуги в борьбе с коронавирусом

Пять врачей получили орден Пирогова
Валентина ВАГАНОВА
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Орденом Пирогова наградили пять южноуральских медиков.Орденом Пирогова наградили пять южноуральских медиков.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Ко Дню медика в России учредили награды врачам за заслуги в борьбе с эпидемией — орден Николая Пирогова и медаль Луки Крымского. Сегодня, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указы о награждении медработников по всей стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В Челябинской области за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность и профессионализм орденом Пирогова наградили двух врачей — Алексея Астахова и Елену Кутрову, а также трех заведующих отделением: Наталью Ревель-Муроз, Ольгу Сагалову, Екатерину Стенько. Кроме того, более 70 медработников отметили Почетными грамотами и благодарностью Президента.

СПРАВКА КП

Новые награды названы в честь знаменитых российских медиков. Николай Пирогов — создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. А хирург и архиепископ Симферопольский и Крымский Лука — автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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