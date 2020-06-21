Погода в Челябинске на 22 июня 2020 года: город готовится к дождливой неделе

21 Июнь 2020 2020-06-21T15:07:59+03:00

Какой будет погода в Челябинске 22 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

По данным Челябинского гидрометцентра, в понедельник, 22 июня, в городе похолодает, однако день будет солнечным и преимущественно без осадков.

В ночь на 22 июня столбик термометра опустится до +6 градусов. А в горах по области и до нуля.

Днем в Челябинске +17…+19 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Режим НМУ для города не объявлен.

После жаркого начала месяца такая погода кажется нам слишком прохладной. Но к концу следующей погода в Челябинске испортится еще больше: к выходным синоптики обещают +16 и дожди. Причем тучки с дождями зацепятся за наше небо уже со среды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU