2020-06-21T15:07:59+03:00
Общество

Погода в Челябинске на 22 июня 2020 года: город готовится к дождливой неделе

Какой будет погода в Челябинске 22 июня 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Синоптики обещают дождливую погоду на этой неделе.Синоптики обещают дождливую погоду на этой неделе.Фото: Николай ХИЖНЯК
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По данным Челябинского гидрометцентра, в понедельник, 22 июня, в городе похолодает, однако день будет солнечным и преимущественно без осадков.

В ночь на 22 июня столбик термометра опустится до +6 градусов. А в горах по области и до нуля.

Днем в Челябинске +17…+19 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Режим НМУ для города не объявлен.

После жаркого начала месяца такая погода кажется нам слишком прохладной. Но к концу следующей погода в Челябинске испортится еще больше: к выходным синоптики обещают +16 и дожди. Причем тучки с дождями зацепятся за наше небо уже со среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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