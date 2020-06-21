Увезли на реанимобиле: таксист сбил девушку на пешеходном переходе в Челябинской области
В Миассе под колеса такси попала 29-летняя девушка. С места аварии ее увез реанимобиль.
— На пешеходном переходе сбили молодую девушку, на Динамо, машина протащила ее немного, до столба, — рассказали очевидцы в группе во ВКонтакте «Инцидент Миасс».
— У такси дыра в лобовом и капот вмят... хорошо, видимо, летел.
Фото: vk.com/«Инцидент Миасс»
Как уточнили в ОГИБДД по Миассу, водитель такси не убедился в безопасности и не уступил дорогу пешеходу. С ним сейчас разбирается полиция. Девушка получила травмы, госпитализирована.
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ИСТОЧНИК KP.RU