2020-06-21T18:43:01+03:00
Происшествия

Увезли на реанимобиле: таксист сбил девушку на пешеходном переходе в Челябинской области

Пострадавшую госпитализировали
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель не пропустил пешехода на «зебре». Фото: vk.com/«Инцидент Миасс»Водитель не пропустил пешехода на «зебре». Фото: vk.com/«Инцидент Миасс»
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В Миассе под колеса такси попала 29-летняя девушка. С места аварии ее увез реанимобиль.

— На пешеходном переходе сбили молодую девушку, на Динамо, машина протащила ее немного, до столба, — рассказали очевидцы в группе во ВКонтакте «Инцидент Миасс».

— У такси дыра в лобовом и капот вмят... хорошо, видимо, летел.

Фото: vk.com/«Инцидент Миасс»

Фото: vk.com/«Инцидент Миасс»

Как уточнили в ОГИБДД по Миассу, водитель такси не убедился в безопасности и не уступил дорогу пешеходу. С ним сейчас разбирается полиция. Девушка получила травмы, госпитализирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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