Неравноценный обмен: в Карталах мошенница расплачивалась в магазинах банкнотами «банка приколов»
Не самая лучшая фальшивка: в Челябинской области поймали мошенницу, которая расплачивалась в магазинах банкнотами «банка приколов». На преступления женщины пожаловалась представитель местного обувного магазина.
Как оказалось, 30-летняя мошенница из Магнитогорска оставила в магазине фальшивку в пять тысяч рублей за пару обуви. То, что банкнота не настоящая, заметили уже после ухода покупательницы.
— Предположительно, женщина ранее совершала аналогичные обманы в других магазинах области. Отвлекая внимание продавцов разговорами, она покупала вещи, рассчитывалась за покупки ненастоящими купюрами. Обувь, приобретенная мошенническим путем, была изъята на съемной квартире подозреваемой в городе Магнитогорске и возвращена владельцу магазина, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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ИСТОЧНИК KP.RU