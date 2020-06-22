Горздрав озвучил количество свободных коек для больных коронавирусом в Челябинска

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:21:05+03:00

1 001 челябинцев уже вылечились от COVID-19 Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пока больше половины заболевших горожан находятся в больницах

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По последним данным в челябинских больницах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом, свободно 391 мест. Об этом заявила на аппаратном совещании глава управления здравоохранения города Наталья Горлова.

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— На утро субботы в Челябинске было 87 новых пациентов с коронавирусом, а в воскресенье добавилось еще 78, — уточнила Наталья Горлова.

С начала пандемии в Челябинске официально зарегистрировано 2 181 больных. Чуть меньше половины — 1 001 человек — уже выписаны.

Обзор последних новостей в ситуации с COVID-19 в Челябинске и области читайте в нашем обзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU