Горздрав озвучил количество свободных коек для больных коронавирусом в Челябинска
По последним данным в челябинских больницах, перепрофилированных для приема больных коронавирусом, свободно 391 мест. Об этом заявила на аппаратном совещании глава управления здравоохранения города Наталья Горлова.
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— На утро субботы в Челябинске было 87 новых пациентов с коронавирусом, а в воскресенье добавилось еще 78, — уточнила Наталья Горлова.
С начала пандемии в Челябинске официально зарегистрировано 2 181 больных. Чуть меньше половины — 1 001 человек — уже выписаны.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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