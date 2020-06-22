Подарок на День медика: художники из Челябинска нарисовали граффити во дворе больницы, где лечат коронавирус

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:35:02+03:00

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Челябинские райтеры Тимур «Бразил» Абдуллаев и Максим Шахов подарили «граффити-открытку» врачам города Балаково, что в Саратовской области. Рисунок с девочкой, дарящей букет врачу и надписью «Спасибо вам», появился во дворе больницы, где лечат коронавирус.

— Мы тут в командировке, разрисовываем фасад дома в честь Великой Победы. И, между делом, нас попросили сделать поздравительную открытку у балаковской горбольницы. Медики очень довольны, очень рады, они никогда не видели стрит-арт — в Балаково его практически нет, — рассказал Тимур «Бразил» Абдуллаев КП-Челябинск.

Граффити стало подарком сотрудникам больницы на День медика. Фото: Тимур Абдуллаев

В Челябинске в начале июня Тимур тоже нарисовал граффити, посвященное врачам-героям.

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ИСТОЧНИК KP.RU