Мальчик из Челябинской области, получивший удар током в трансформаторной будке, умер в больнице
Восьмилетний мальчик из Каслей, получивший удар током в трансформаторной будке, умер в больнице. Ранее его доставили в медучреждение с тяжелыми травмами.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, сейчас по данному факту организована проверка — как оказалось, незакрытая трансформаторная будка, в которую спрятался ребенок во время игры в прятки, находится на территории школы, где учился мальчик.
— В ходе проверки будет оценено соблюдение обязанности образовательного учреждения по обеспечению безопасности несовершеннолетних, — рассказала в пресс-службе ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU