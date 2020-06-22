Мальчик из Челябинской области, получивший удар током в трансформаторной будке, умер в больнице

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:37:57+03:00

Трансформаторная будка, в которую забрался ребенок, находилась на территории его школы Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Восьмилетний мальчик из Каслей, получивший удар током в трансформаторной будке, умер в больнице. Ранее его доставили в медучреждение с тяжелыми травмами.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, сейчас по данному факту организована проверка — как оказалось, незакрытая трансформаторная будка, в которую спрятался ребенок во время игры в прятки, находится на территории школы, где учился мальчик.

— В ходе проверки будет оценено соблюдение обязанности образовательного учреждения по обеспечению безопасности несовершеннолетних, — рассказала в пресс-службе ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU