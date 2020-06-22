2020-06-22T08:37:57+03:00
Общество

Мальчик из Челябинской области, получивший удар током в трансформаторной будке, умер в больнице

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Трансформаторная будка, в которую забрался ребенок, находилась на территории его школыТрансформаторная будка, в которую забрался ребенок, находилась на территории его школыФото: Олег ЗОЛОТО
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Восьмилетний мальчик из Каслей, получивший удар током в трансформаторной будке, умер в больнице. Ранее его доставили в медучреждение с тяжелыми травмами.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, сейчас по данному факту организована проверка — как оказалось, незакрытая трансформаторная будка, в которую спрятался ребенок во время игры в прятки, находится на территории школы, где учился мальчик.

— В ходе проверки будет оценено соблюдение обязанности образовательного учреждения по обеспечению безопасности несовершеннолетних, — рассказала в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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