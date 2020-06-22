Наталья Котова отчитала «Макдональдс» за мусор на Кировке в Челябинске
Глава Челябинска Наталья Котова предложила обязать кафе и рестораны, работающие на вынос, поставить урны и следить за порядком на прилегающей территории. Дело в том, что очень часто упаковки оказываются выброшенными прямо на землю, а существующие мусорки переполнены.
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Больше всего претензий к «Макдональдсу» на Кировке и его клиентам.
— Люди покупают, присаживаются на скамейки и тут же бросают мусор. Всего более 17 торговых организаций функционируют в таком режиме. Просьба навести порядок, договориться с «Макдональдсом» поставить свои урны, — отметила Наталья Котова.
Глава Центрального района Виктор Ереклинцев признал, что проблема есть, причем не только на Кировке, но и на Тернопольской, где работает «Белый рынок». Ведется работа с управляющими компаниями.
Она рассказала, что в ближайшее время на Кировку добавят еще пять дворников, но прежде всего, горожанам нужно начать с себя. Иначе не хватит никаких бюджетных денег на зарплаты дворников. Помимо пешеходной улицы есть претензии и по всему городу: урны переполнены, мусор бросают где попало.
— Тоже самое по улично-дорожной сети. Ни одной субботы не было, чтоб я Максиму Николаевичу [Куляшову] не позвонила, — отметила Наталья Котова.
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ИСТОЧНИК KP.RU