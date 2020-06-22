Работник «Уралкуз» попал на доску почета наставников России

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:01:45+03:00

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Работник завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») занесен в фотогалерею лучших наставников страны. Онлайн-проект «Доска почета наставников России» организован некоммерческим партнерством «Центральный институт труда» (ЦИТ) с целью возрождения наставничества на производстве и передачи опыта и знаний молодым сотрудникам.

На сайте ЦИТ размещены фотографии лучших наставников организаций, предприятий и компаний различных отраслей страны. Завод «Уралкуз» представляет заместитель начальника по производству кузнечно-прессового цеха Андрей Пичугов.

Андрей Викторович работает на «Уралкузе» уже почти 20 лет. Начинал в должности контролера кузнечно-прессовых работ. За это время он зарекомендовал себя грамотным и высококвалифицированным специалистом, который идеально знает весь процесс работы предприятия. Андрей Пичугов успешно реализовал ряд значимых для завода проектов.

Андрей Викторович более 10 лет ведет наставническую работу с молодыми специалистами и студентами учебных заведений на производственной практике. Разобраться в тонкостях кузнечного дела Андрей Пичугов помогает также сотрудникам других отделов, которым по долгу службы необходимо понимать производственные и технологические процессы. Андрей Викторович по праву является лучшим наставником среди подразделений «Уралкуза».

— Андрей Викторович считается одним из «стержней» нашего предприятия. Его работа с молодыми кадрамивызываету нас восхищение. Нужно обладать большим талантом, чтобы донести сложные производственные вещи до юных специалистов. Считаем, что участие в проекте поможет возродить забытую культуру наставничества на предприятиях нашей страны, — отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.

НП «Центральный Институт Труда» — профессиональное объединение наставников, созданное в 2016 году с целью развития института наставничества в России. Штаб-квартира организации расположена в Екатеринбурге. ЦИТ является инициатором формирования «Союза наставников по повышению производительности труда».

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU