В День памяти и скорби Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню
В понедельник, 22 июня, глава региона Алексей Текслер в Челябинске возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь». 79 лет назад началась Великая Отечественная война.
После возложения глава региона на Кировке ознакомился с выставкой «История создания и боевой путь 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса 1943-1945 гг.».
Экспозиция недаром размещена на пешеходной улице. От здания Главпочтамта в 1943 году на фронт уходили челябинские танкисты-добровольцы. Боевой крещение наши герои приняли на Курской дуге, освобождали страны Балтии, дошли до Берлина. За бесстрашие немцы прозвали уральских танкистов «шварцмессерами» за отличительное личное оружие — нож в рукоятке черного цвета. 10 тысяч ножей для гвардейцев изготовили в Златоусте.
На фронта Великой Отечественной из Челябинской области ушел 1 млн 115 тысяч жителей. Домой не вернулось более 260 тысяч человек, или каждый четвертый.
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ИСТОЧНИК KP.RU