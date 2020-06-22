В Челябинской области задержали банду, которая вымогала деньги у предпринимателя
600 тысяч рублей, 52 сим-карты, нерабочее оружие, четыре паспорта, 10 банковских карт и наркотики — именно такие вещи были изъяты во время обысков у группы подозреваемых в вымогательстве у южноуральского предпринимателя. Банду задержала полиция Челябинской области.
Как сообщили в ведомстве, шестеро мужчин требовали 100 тысяч рублей у одного из местных предпринимателей, а также успели незаконно отнять у него производственное оборудование. При этом задержанные и ранее занимались подобным «бизнесом» — у некоторых есть судимости за грабежи, вымогательства и незаконный оборот наркотиков.
Сейчас в отношении группы возбуждено уголовное дело за вымогательство по предварительному сговору. Им может грозить до семи лет лишения свободы. Трое фигурантов заключены под стражу, остальные под подпиской о невыезде и надлежащим поведении. Полиция уточняет их причастность к другим преступлениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU