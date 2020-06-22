2020-06-22T11:39:52+03:00
Общество

В режиме онлайн: Челябинск отметит Парад Победы 24 июня гудками и светом прожекторов

Торжественные мероприятия из-за пандемии коронавируса пройдут в необычном формате
Алексей МИКУШИН
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Всероссийские акции Парад Победы пройдут в Челябинске 24 июня. Фото соцсети.Всероссийские акции Парад Победы пройдут в Челябинске 24 июня. Фото соцсети.
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В столице Южного Урала введен запрет на проведения массовых мероприятий. В связи с пандемией коронавируса режим ограничений действует до 30 июня. По этой причине, как известно, в Челябинске отменили торжественное построение войск и техники, намеченное на 24 июня. Однако в городе пройдут мероприятия, посвященные Параду Победы и окончанию Великой Отечественной войны.

В мэрии сообщили, что 24 июня любой желающий может поучаствовать во всероссийской акции «Звон Победы». В 12.00 на одну минуту разрешено включить звуковые сигналы на предприятиях, а также водителям общественного и личного транспорта.

А в 21.50 стартует такая же общероссийская акция «Лучи Победы» – предприятия направят в небо свет прожекторов.

Организаторы надеются, что многие присоединяться к этим мероприятиям, отметив праздник в режиме онлайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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