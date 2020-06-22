2020-06-22T14:42:14+03:00
Общество

Вмешалась прокуратура: в Челябинской области вернули полмиллиона рублей водителям скорых и медикам

Правоохранители выявили нарушения трудовых прав сотрудников во время пандемии
Алексей МИКУШИН
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Челябинские медики пожаловались на нарушение трудовых прав в период пандемии коронавируса.Челябинские медики пожаловались на нарушение трудовых прав в период пандемии коронавируса.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Началось все после публикации в СМИ. Пожаловался водитель скорой медицинской помощи муниципального автономного учреждения «Челябмедтранс». Именно эта организация предоставляет автомобили городской станции скорой медицинской помощи.

Местный житель рассказал, что водителям скорой так и не выплачены причитающиеся региональные стимулирующие выплаты за особые условия труда в связи с участием в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Прокуратура начала проверку . В пресс-службе ведомства сообщили, что в апреле деньги так и не дошли до 31 водителя. До них, как это требовалось по закону, даже не донесли информацию о положенных выплатах. Директору «Челябмедтранса» и начальнику управления здравоохранения Челябинска указали на эти нарушения. Деньги сразу нашлись. Водителям выплатили в общей сложности более 460 тысяч рублей в виде региональных доплат стимулирующего характера за апрель.

Такие же жалобы оказались и на столе прокурора Златоуста. Стимулирующие выплаты не получили девять сотрудников ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» и ГБУЗ «Городская больница». Прокуратура обязала устранить нарушения закона и привлекло руководство к дисциплинарной ответственности. В итоге все девять человек получили положенные деньги. Общая сумма почти 70 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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