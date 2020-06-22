2020-06-22T13:35:21+03:00
Общество

Чиновники — о пациентах на ИВЛ и втором этапе снятия ограничений в Челябинской области

Пока ситуация с коронавирусом напряженная
Лидия ПЕСКОВАИрина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Самых тяжелых больных приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.Самых тяжелых больных приходится подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

На утро 22 июня под наблюдением медиков в Челябинской области остаются 2674 пациента с диагнозом «коронавирус». Примерно три человека из каждых ста подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

— К аппаратам ИВЛ в больницах Челябинской области подключены 74 пациента с коронавирусом, — заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Количество зараженных в регионе растет. Возможно, область и вышла на плато, но цифры слишком высокие — каждый день в сводках до 200 зараженных.

— В такой обстановке преждевременно говорить о переходе ко второму этапу снятия ограничений. Инфекция все еще среди нас, хотя вирус невидим, — говорит начальник эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Большим подспорьем для медиков чиновники называют наличие в наших больницах компьютерных томографов. Они позволяют обнаружить поражение в легких, когда внешних признаков болезни нет. Доступность. томографии, кстати, сегодня могут похвастаться далеко не все регионы.

В ближайшее время область планирует приобрести еще 20 машин для нужд скорой помощи. По существующим сегодня правилам, только скорая имеет право отвезти человека с подозрением на ковид на КТ. Были случаи, когда пациенту становилось хуже во время транспортировки, поэтому рядом с ним обязательно должна находиться бригада медиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяного водителя, переехавшего инспектора ДПС в Челябинской области, отдали под суд
Алексей Текслер пообщался с детьми погибших защитников Отечества
Как будут отбирать добровольцев для массового тестирования на антитела к COVID-19
Вспышкой коронавируса в челябинском онкоцентре заинтересовалась прокуратура
Чиновники — о пациентах на ИВЛ и втором этапе снятия ограничений в Челябинской области
Алексей Текслер прервал аппаратное совещание минутой молчания
«Закрыли, но не все»: как работает онкоцентр в Челябинске после массовой вспышки коронавируса
Вмешалась прокуратура: в Челябинской области вернули полмиллиона рублей водителям скорых и медикам
В режиме онлайн: Челябинск отметит Парад Победы 24 июня гудками и светом прожекторов
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В «ЧелябГЭТ» прокомментировали увольнение Александра Павлюченко с должности директора
Сотрудники «ЧелябГЭТ» обсуждают слух об увольнении директора Александра Павлюченко
«Так и будем все лето ходить?» Мэр Челябинска потребовала разобраться с торговцами возле «Киномакса»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 22 июня 2020: плюс 270 зараженных и пять погибших
В День памяти и скорби Алексей Текслер возложил цветы к Вечному огню