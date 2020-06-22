Чиновники — о пациентах на ИВЛ и втором этапе снятия ограничений в Челябинской области

22 Июнь 2020 2020-06-22T13:35:21+03:00

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На утро 22 июня под наблюдением медиков в Челябинской области остаются 2674 пациента с диагнозом «коронавирус». Примерно три человека из каждых ста подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

— К аппаратам ИВЛ в больницах Челябинской области подключены 74 пациента с коронавирусом, — заявил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Количество зараженных в регионе растет. Возможно, область и вышла на плато, но цифры слишком высокие — каждый день в сводках до 200 зараженных.

— В такой обстановке преждевременно говорить о переходе ко второму этапу снятия ограничений. Инфекция все еще среди нас, хотя вирус невидим, — говорит начальник эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Большим подспорьем для медиков чиновники называют наличие в наших больницах компьютерных томографов. Они позволяют обнаружить поражение в легких, когда внешних признаков болезни нет. Доступность. томографии, кстати, сегодня могут похвастаться далеко не все регионы.

В ближайшее время область планирует приобрести еще 20 машин для нужд скорой помощи. По существующим сегодня правилам, только скорая имеет право отвезти человека с подозрением на ковид на КТ. Были случаи, когда пациенту становилось хуже во время транспортировки, поэтому рядом с ним обязательно должна находиться бригада медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU