Алексей Текслер пообщался с детьми погибших защитников Отечества

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:03:39+03:00

По инициативе губернатора льготную выплату каждый месяц получают более 28 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

22 июня, в День памяти и скорби, губернатор Алексей Текслер в режиме ВКС поговорил с активистами организации «Память сердца», которая объединила в регионе более 28 тысяч детей героев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной.

На войну из Челябинской области ушел 1 млн 115 тысяч жителей. Домой не вернулось более 260 тысяч человек. У большинства сиротами остались дети.

Закон, определивший статус детей погибших защитников, приняли в нашей области четыре года назад. Был определен набор мер социальной поддержки. Но были перекосы, нарушавшие социальную справедливость. Например, ежемесячная выплата не назначалась, если человек уже получал льготы.

По распоряжению Алексея Текслера, с октября прошлого года выплату в 500 руб каждый месяц получают все имеющие статус.

Рассматриваются просьбы по возмещению расходов на проезд к месту захоронения родителей. Пока приоритет за железнодорожным транспортом, что не всегда удобно. По предложению губернатора закон пересмотрят. Чтобы возмещать расходы и на автомобильный, воздушный и водный виды транспорта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU