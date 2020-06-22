Пьяного водителя, переехавшего инспектора ДПС в Челябинской области, отдали под суд

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:55:08+03:00

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Прокуратура направила в суд уголовное дело о наезде на инспектора ДПС в Магнитогорске. 28-летнего автолюбителя будут судить по ч.2 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Инцидент произошел 30 ноября прошлого года.

— В ночное время обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировав требования инспектора ДПС об остановке транспортного средства, умышленно совершил наезд на сотрудника, проехав по его телу колесами автомобиля, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

У сотрудника ДПС диагностировали средний вред здоровью. Водитель полностью признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Правобережный райсуд Магнитогорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU