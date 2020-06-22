Количество зараженных коронавирусом в Кургане на 22 июня 2020: плюс 20 случаев и никто не умер

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:17:50+03:00

С 15 июня в Курганской области ввели масочный режим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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За минувшие сутки коронавирусом в Курганской области заразились 20 человек. Одиннадцать из них — жители Кургана, сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Курганской области.

Количество тех, кого за те же сутки отпустили домой, немного выше — 28 человек.

Под наблюдением медиков остаются 2700 человек, в том числе 856 человек, контактировавших с больными.

С 15 июня на территории Курганской области действует обязательный масочный режим. Маски необходимо носить в любых общественных местах. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки.

Для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, рекомендован режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU