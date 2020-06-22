Озеленение везде: в Челябинске могут начать разводить сады на крышах

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:11:31+03:00

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Популярный в Европе тренд теперь продолжится и в России: в Челябинске могут начать озеленение на крышах. Как рассказал главный архитектор города Павел Крутолапов, уже сейчас готов проект необходимого для этого ГОСТа.

— В Челябинске и раньше были инструменты и возможности для создания озелененных крыш, но не было сформулированных правил и норм — какой должна быть несущая способность здания, какая потребуется рабочая документация, какие градостроительные аспекты нужно учесть. За четыре года проделана большая работа — у нас появился свод правил, некий правовой алгоритм, который позволит озеленение крыш поставить на рельсы, — рассказал чиновник.

Финальное решение по прежнему будет за застройщиками, однако благодаря новой правовой базе у них появится реальная возможность создавать озеленение на крышах по нормативам. При этом сейчас также разрабатываются меры, которые не позволят компаниям заявлять такое озеленение, но не реализовывать его.

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ИСТОЧНИК KP.RU