Готовим письмо оператору: отделение архитектуры Челябинска остались недовольны капремонтом
Представляем вам шкатулку ужасов Управления архитектуры — именно так челябинские архитекторы отреагировали на капремонт одного из зданий в Ленинском районе. Рабочие, занимаясь восстановлением фасада, смогли его повредить.
Как уточнили в городском управлении архитектуры, от рук подрядчика пострадал дом №4 на улице Гагарина. Во время установки лесов рабочие решили поставить леса, закрепив из на архитектурной отделку здания, проделав отверстия в сандриках — декоративном украшении над окнами.
Это придется восстанавливать. Фото: Управление архитектуры Челябинска, Telegram
— Главный художник Челябинска Екатерина Силина готовит на завтра письмо регоператору. Придется восстановить сандрики и впредь такого не делать, — рассказали в пресс-службе управления архитектуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU