Необычный сбыт: в Челябинской области задержали двух мужчин за кражу могильных ограждений

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:23:49+03:00

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В Копейске задержали двух мужчин, которые воровали могильные заграждения с городского кладбища. Любителей ночных прогулок по местам захоронений поймали сотрудники Росгвардии прямо у места кражи.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчин обнаружили около полуночи 20 июня. Подозреваемые несли металлические конструкции, которые устанавливают как ограждения в местах захоронений.

Задержанные оказались ранее судимы. В разговоре с силовиками они признались, что действительно выкопали металл на кладбище. Позднее их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU