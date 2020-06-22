Необычный сбыт: в Челябинской области задержали двух мужчин за кражу могильных ограждений
В Копейске задержали двух мужчин, которые воровали могильные заграждения с городского кладбища. Любителей ночных прогулок по местам захоронений поймали сотрудники Росгвардии прямо у места кражи.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчин обнаружили около полуночи 20 июня. Подозреваемые несли металлические конструкции, которые устанавливают как ограждения в местах захоронений.
Задержанные оказались ранее судимы. В разговоре с силовиками они признались, что действительно выкопали металл на кладбище. Позднее их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU