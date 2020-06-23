Перемены в «ЧелябГЭТ»: кто стал директором и чем запомнился Александр Павлюченко

23 Июнь 2020 2020-06-22T20:39:26+03:00

Александр Павлюченко проработал на предприятии около трех лет Фото: Валентина ВАГАНОВА

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Главный трамвайник и троллейбусник Челябинска ушел: место директора ООО «ЧелябГЭТ» занял Дмитрий Усачев. Он возглавлял одноименный МУП, находящийся в студии банкротства и ликвидации.

pavliuchenko_an Победы стоит. Пересел на трамвай #22. Посмотрим, кто быстрее доедет до работы (1трамвайное депо): я или мой водитель на авто.

Экс-директор компании-перевозчика, к слову, нередко пользовался подведомственным транспортом: Павлюченко устраивал гонки между трамваем и личным автомобилем, а также лично выезжал на места аварий.

pavliuchenko_an Директор всегда рядом, "развели" аварию в ускоренном режиме, движение открыли. Приоритет трамваю!

Впрочем, он не избежал и скандалов. Одним из последних стало необычное распоряжение после схода вагона, который заблокировал проезд между районами. Тогда Павлюченко потребовал поднять повыше рельсовые тормоза трамваев, чтобы они не цеплялись ими за разбитые рельсы. При этом подобное решение, по словам экспертов, наоборот усилило бы вероятность дорожных происшествий.

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ИСТОЧНИК KP.RU