2020-06-22T20:39:26+03:00
Общество

Перемены в «ЧелябГЭТ»: кто стал директором и чем запомнился Александр Павлюченко

Экс-главу предприятия уволили из-за отказа участия в невыгодных контрактах
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Александр Павлюченко проработал на предприятии около трех летАлександр Павлюченко проработал на предприятии около трех летФото: Валентина ВАГАНОВА
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Главный трамвайник и троллейбусник Челябинска ушел: место директора ООО «ЧелябГЭТ» занял Дмитрий Усачев. Он возглавлял одноименный МУП, находящийся в студии банкротства и ликвидации.

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Победы стоит. Пересел на трамвай #22. Посмотрим, кто быстрее доедет до работы (1трамвайное депо): я или мой водитель на авто.
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Экс-директор компании-перевозчика, к слову, нередко пользовался подведомственным транспортом: Павлюченко устраивал гонки между трамваем и личным автомобилем, а также лично выезжал на места аварий.

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Директор всегда рядом, "развели" аварию в ускоренном режиме, движение открыли. Приоритет трамваю!
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Впрочем, он не избежал и скандалов. Одним из последних стало необычное распоряжение после схода вагона, который заблокировал проезд между районами. Тогда Павлюченко потребовал поднять повыше рельсовые тормоза трамваев, чтобы они не цеплялись ими за разбитые рельсы. При этом подобное решение, по словам экспертов, наоборот усилило бы вероятность дорожных происшествий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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